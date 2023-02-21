Зеленський сьогодні провів засідання Ставки, - Данілов

У вівторок, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час нього обговорювали наступ Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, перед роковинами вторгнення Росії засідання ставки проводяться майже щодня.

"Сьогодні на засіданні Ставки ми це питання проговорювали (мова про наступ РФ - ред.). Ми його проговорюємо щонайменше 2-3 рази на тиждень. Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку. Розуміємо, що відбувається. Відсіч буде обов'язково надана всьому агресору. Шансів перемогти у них нуль", - заявив Данілов.

Нагадаємо, 19 лютого Зеленський також провів засідання Ставки, на якому обговорювалася ситуація на фронті.

Крім того, 10 лютого відбулося засідання Ставки, на якому обговорили ракетні обстріли росіянами.

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