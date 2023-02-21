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Зеленский сегодня провел заседание Ставки, - Данилов

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Киев, Вторник 21 февраля 2023 19:54
Зеленский сегодня провел заседание Ставки, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе него обсуждали наступление России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, перед годовщиной вторжения России заседания ставки проводятся почти ежедневно.

"Сегодня на заседании Ставки мы этот вопрос проговаривали (речь о наступлении РФ - ред.). Мы его проговариваем минимум 2-3 раза в неделю. Перед 24 февраля президент почти ежедневно собирает Ставку. Понимаем, что происходит. Отпор будет обязательно дан всему агрессору. Шансов победить у них ноль", - заявил Данилов.

Напомним, 19 февраля Зеленский также провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Кроме того, 10 февраля также состоялось заседание Ставки, на котором обсудили ракетные обстрелы россиянами.

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Алексей Данилов Война России против Украины
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