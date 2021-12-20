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Зеленский собирает всех украинских послов на конференцию: что в повестке дня

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский теперь ежегодно будет собирать всех украинских послов. В частности, завтра и послезавтра состоится такая конференция в Гуте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на брифинге с президентами Литвы и Польши.

По его словам, конференция с участием всех послов Украины в мире состоится 21-22 декабря.

"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Так что теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте", - заявил Зеленский.

В повестке дня:

  • комплексный план действий Украины на мировой арене,
  • стратегия внешнеполитической деятельности,
  • движение в ЕС и НАТО,
  • усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.
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Владимир Зеленский