Зеленский снял санкции с бизнесмена Федорычева

Фото: Алексей Федорович (из открытых источников)

С совладельца группы ТИС Алексея Федорычева сняли санкции, введенные в 2019 году

Бизнесмен российского происхождения Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского от 14 мая.

Санкции против бизнесмена включали блокирование активов, противодействие выведению капитала за пределы Украины, а также отказ в предоставлении/отмене виз и применение иных запретов по въезду на территорию Украины.

Федорычев - акционер группы ТИС, владельц морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения". Проживает в Монако.

Напомним, группа терминалов "ТИС" – крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019 году превысил 33 млн тонн.

ТИС-Зерно - один из терминалов группы компаний и самый крупный зерновой терминал в Украине и Причерноморье. Оперирует в акватории порта "Пивденный" (Одесская область). Основан в 1999 году. Оперирует причалом длиной 279 м и глубиной 14 м. Общая мощность единовременного хранения зерновых - 460 тыс. тонн. Многолетний национальный лидер по перевалке зерновых грузов. В 2019 году обработал свыше 6 млн тонн зерновых.

Грузооборот группы терминалов ТИС за 4 месяца нынешнего года составил 11,75 млн т, что на 23,2% больше показателя минувшего года. По данным компании, это максимальный грузооборот порта с января по апрель за все время работы, несмотря на работу в условиях карантина.

Автор: Александра Диденко