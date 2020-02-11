Зеленский сменил главу ОП: что известно об Андрее Ермаке

Офис президента Украины с 11 февраля возглавил юрист и бизнесмен Андрей Ермак. Что известно о новом главе ОПУ - в материале РБК-Украина.

Биография Ермака

Андрей Борисович Ермак - киевлянин, родился 21 ноября 1971 года. Высшее образование получил в Институте международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко (магистр международного частного права).

С 1995 года занимался адвокатской деятельностью. Является членом Международной ассоциации юристов IBA, член Ассоциации юристов Украины.

Фото: Андрей Ермак - новый глава ОП (twitter.com/bohdannews)

Политическое досье Ермака

В Верховной раде V - VII созывов Андрей Ермак работал помощником народного депутата от “Партии Регионов” Эльбруса Тадеева.

Во время избирательной кампании 2019 года Ермак присоединился к команде Владимира Зеленского. С будущим президентом был знаком с 2000-х годов, когда программы “Студии Квартал 95” начали выходить на канале “Интер”.

После победы Зеленского на выборах, 21 мая 2019 Андрей Ермак был назначен помощником президента в направлении международных отношений.

Будучи на посту помощника главы государства, Андрей Ермак провел встречу с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. В качестве представителя Зеленского Ермак вместе в главой МИД Пристайко участвовал в переговорах “нормандской четверки” в сентябре 2019. Возглавлял координационную группу по обмену пленными.

С 21 июля 2019 года Андрей Ермак вошел в состав Национального инвестиционного совета. С 7 октября 2019 года является членом Наблюдательного совета госконцерна “Укроборонпром”.

11 февраля 2020 года Ермак был назначен руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал после увольнения с должности Андрея Богдана.

Карьера в бизнесе

Андрей Ермак является основателем Международной юридической компании, где с 1997 года занимался разработкой первых в украинском законодательстве актов в области хозяйственного и авторского права, интеллектуальной собственности. Компания предоставляет юридическое сопровождение телеканалам и медийным группам. Среди клиентов - студии Disney, Pixar, Universal, Интер Медиа Групп и др.

Помимо бизнеса в юридической сфере, Андрей Ермак является совладельцем нескольких десятков компаний (услуги по охране, фармацевтический бизнес, консалтинг, строительство). Учредитель ряда общественных организаций (президент общественной организации “Ассоциация предпринимателей Киева”).

Деятельность в украинской киноиндустрии

Ермак создал и возглавил компанию Garnet International Media Group, которая занималась продюсированием фильмов “Сквот 32”, “Межа”, “Правило боя”. В качестве продюсера представлял фильмы на премьерных показах. Является членом Украинской киноакадемии и Европейской киноакадемии.

Семья Ермака

Информация о личной жизни и семейном статусе Андрея Ермака отсутствует в открытых источниках.