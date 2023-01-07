Зеленський про службу у Лаврі: Ніхто більше не буде робити українське чужим

Президент Володимир Зеленський ще раз привітав українців з Різдвом та звернув увагу на важливість проведення богослужіння Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

За його словами, він був радий чути, що у Лаврі на Різдво пролунала щира молитва за Україну. Він зауважив, що дуже важливо, що ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі.

"Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври - у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції", - сказав президент.

Він вважає, що українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою - назавжди.

"Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше. Слава Україні", - підкреслив він.