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Зеленський про службу у Лаврі: Ніхто більше не буде робити українське чужим

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Україна, Субота 07 січня 2023 22:04
Зеленський про службу у Лаврі: Ніхто більше не буде робити українське чужим Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський ще раз привітав українців з Різдвом та звернув увагу на важливість проведення богослужіння Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Україна Володимира Зеленського.

За його словами, він був радий чути, що у Лаврі на Різдво пролунала щира молитва за Україну. Він зауважив, що дуже важливо, що ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі.

"Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври - у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції", - сказав президент.

Він вважає, що українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою - назавжди.

"Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше. Слава Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Щобільше, стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.

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Володимир Зеленський Київ Різдво
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