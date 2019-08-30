Президент на следующей неделе планирует встретиться с новым Кабмином

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новоназначенным Кабинетом министров Украины уже в понедельник, 2 сентября. Об этом заявила новый министр образования и науки Анна Новосад, передает РБК-Украина.

Так, по словам Новосад, глава государства встретится с новоназначенными министрами в понедельник, 2 сентября.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и руководителями других ведомств", - отметила она.

Напомним, что на первом заседании Верховной рады 9-го созыва был утвержден состав нового Кабинета минстр Украины. Новый состав правительства поддержал 281 народный депутат. В частности, в состав нового правительства вошел действующий министр внутренних дел Арсен Аваков. Кроме того, Анна Новосад заняла должность министра образования и науки.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 августа, представил нового министра обороны Андрея Загороднюка. Также глава государства поблагодарил за работу предыдущему министру Степану Полтораку.

Добавим, что депутатов от фракции "Слуга народа", которые получили должности в Кабинете министров заменят следующие в избирательном списке лица. Так, депутатские мандаты могут получить Анатолий Остапенко (№130 в списке), Татьяна Цыба (№131), Иван Калаур (№132), Юлия Гришина (№133) и Ольга Руденко (№134).