Зеленский на следующей неделе посетит Польшу. В Варшаве подтвердили дату

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетит с официальным визитом Польшу. Во время визита он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши .

Визит Зеленского будет приурочен к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши. При этом в августе Дуда планирует совершить ответный визит в Украину.

"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - сообщили в Варшаве.

Отмечается, что визит Зеленского в Варшаву обсуждался во время встречи между главой бюро международной политики Польши Кшиштофом Щерским и советником по иностранным делами президента Украины Игорем Жовквой.

Помимо визита украинского лидера в Польшу стороны обсуждали действия российской армии в Черном море и на востоке Украины.

"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Также стороны затронули тему председательства Польши в ОБСЕ в следующем году.

"Мы рассматривали различные сценарии повышения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины", - сообщил Щерский.

Кроме этого поднимался вопрос поддержки Украины на форуме НАТО и ЕС.

"Польша убедит своих союзников открыть и развивать отношения с Украиной", - приводят слова польского министра в пресс-службе Дуды.