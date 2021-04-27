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Зеленский на следующей неделе посетит Польшу. В Варшаве подтвердили дату

Новина українською → Варшава, Вторник 27 апреля 2021 10:19
Зеленский на следующей неделе посетит Польшу. В Варшаве подтвердили дату Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетит с официальным визитом Польшу. Во время визита он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Визит Зеленского будет приурочен к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши. При этом в августе Дуда планирует совершить ответный визит в Украину.

"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - сообщили в Варшаве.

Отмечается, что визит Зеленского в Варшаву обсуждался во время встречи между главой бюро международной политики Польши Кшиштофом Щерским и советником по иностранным делами президента Украины Игорем Жовквой.

Помимо визита украинского лидера в Польшу стороны обсуждали действия российской армии в Черном море и на востоке Украины.

"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Также стороны затронули тему председательства Польши в ОБСЕ в следующем году.

"Мы рассматривали различные сценарии повышения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины", - сообщил Щерский.

Кроме этого поднимался вопрос поддержки Украины на форуме НАТО и ЕС.

"Польша убедит своих союзников открыть и развивать отношения с Украиной", - приводят слова польского министра в пресс-службе Дуды.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание премьеров стран Вышеградской группы из-за российской агрессии.

Также сообщалось, что на прошлой неделе представители Украины, Польши и Литвы сделали совместное заявление, в котором осудили агрессивные действия России.

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