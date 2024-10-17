Зеленський: я сказав Трампу, або Україна буде з ядерною зброєю, або в НАТО

"Я говорив з Трампом про НАТО. Тому що в медіа були різні сигнали щодо відношення щодо НАТО, щодо України в НАТО. Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Мені здається, що це зрозумілий приклад", - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що Україна мала Будапештський меморандум, і підписанні якого брали участь ядерні держави - найбільші держави у світі, які, за словами президента, мають вплив та ядерну зброю.

"Серед цих країн безумовно були великі гравці, які мають ядерний потенціал. Чому з ними умовою було для України віддати ядерну зброю? Дуже великий об'єм, який був у України в той час. Віддати ядерну зброю і за це цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні у міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантером цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету", - зауважив глава держави.

Після цього президент пояснив, що цей документ просто не працює. Так само, як не працюють і інші документи, які були підписані з Російською Федерацією.

"Чи працюють домовленості інших великих партнерів з РФ? Не працюють. Тобто це були не тільки домовленості України з РФ, а України з усіма партнерами. Значить в цілому всі ці домовленості не спрацювали. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, постраждав? Всі? Ні. Одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі. Ні. Одна - Україна. Хто сьогодні воює? Україна. Виходить у нас так", - зауважив він.

У висновку глава України пояснив, що виходів для українців в цій ситуації є два.

"І тому у розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь Альянс. Окрім НАТО, на сьогодні, ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу", - підкреслив він.

Саме тому, за словами Зеленського, на сьогодні Україна обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: у вас справедливі аргументи. Я не хочу поглиблюватися в діалог з Дональдом Трампом. Тому що це було між мною і ним. Але я сказав, що ми поговорили про НАТО. І це було саме так, як я сказав. Я навів аргументи й він погодився з моїми аргументами", - підсумував президент.