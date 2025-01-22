Зеленський сказав, скільки миротворців знадобиться для безпеки України

"З усіх європейців? 200 тисяч - це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого", - сказав глава держави на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Це число приблизно відповідає розміру всієї французької армії, яка, за оцінками Міністерства оборони Франції 2020 року, становила трохи більше ніж 200 тисяч осіб.

Зеленський заявив, що щонайменше така кількість військ знадобиться як гарантія безпеки, якщо чисельність військ РФ становить 1,5 мільйона осіб, а в України тільки половина цього числа.

Президент також зазначив, що така сила буде лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки.