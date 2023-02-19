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Зеленський про ситуацію на Донбасі: чим більше РФ там втратить, то швидше скінчиться війна

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Вугледар, Неділя 19 лютого 2023 21:53
Зеленський про ситуацію на Донбасі: чим більше РФ там втратить, то швидше скінчиться війна Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Чим більше особового складу та техніки втратить Російська Федерація в боях під Вугледаром, тим швидше припиниться війна в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" - доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось", - повідомив Зеленський.

Він також додав, що військові ЗСУ нині "ламають" окупантів та завдають Росії надзвичайно відчутних втрат.

"Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі - Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна має ретельно підготувати свої Сили оборони для того, щоб весною дійсно відчувався рух до перемоги над російськими окупантами.

Крім того, сьогодні, 19 лютого Зеленський вперше провів Ставку в новому форматі.

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Володимир Зеленський Вугледар Збройні сили України
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