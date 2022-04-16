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Зеленский о ситуации на оккупированных территориях: Россия навсегда проиграла Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

На временно захваченных войсками РФ территориях Украины продолжается сопротивление рашистам, так как весь народ не приемлет оккупацию и не смирится с ней. Попытки Кремля установить там контроль обречены на провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в ночном обращении.

Глава государства отметил, что на юге и востоке Украины ситуация "еще очень сложна и далека от того, чтобы говорить о восстановлении".

Так, в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей. Захватчики разыскивают всех, кто когда-либо был связан с ВСУ или госструктурами.

"Оккупанты думают, что им это как-то упростит контроль над территорией. Но они очень ошибаются. Они обманывают сами себя. Проблема оккупантов не в том, что их не воспринимают какие-то активисты, ветераны или журналисты. Проблема России в том, что ее не воспринимает - и никогда не будет воспринимать - весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да и что там говорить - весь мир проиграла. Нигде ее уже не будут воспринимать", - подчеркивает Зеленский.

При этом президент заявил, что жестокость рашистов, с которой они пытаются захватить Приазовье, Донбасс, Харьковскую область, лишь "добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи" с РФ.

"Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это непременно", - сказал глава государства.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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