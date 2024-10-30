Зеленський про "швидкі мирні кроки" Трампа: ми за, але Росія має заплатити

Україна не проти швидких кроків, які пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп для закінчення війни в Україні. Але Росія має заплатити за агресію.

"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди, які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна не є агресорам і ніколи не була."Росія - агресор, і вони мають заплатити", - сказав він.

Президент України зазначив, що буде щасливий, якщо у Києві та Вашингтоні буде спільна філософія і спільний погляд.

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом - дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому звичайно ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", - додав він.