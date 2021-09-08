UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский планирует в сентябре поехать в США

Автор: Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский в этом году планирует снова посетить Соединенные Штаты Америки. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.

Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Генассамблея ООН в следующий вторник, 14 сентября, откроет свою 76 сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты Америки