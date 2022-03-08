Зеленский сегодня обратится к Палате общин Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Отмечается, что это будет "историческая" речь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Украинский гарант выступит в прямом эфире. Выступление президента начнется в 19:00 по киевскому времени (в 12:00 по восточному времени). Британские парламентарии будут слушать его обращение с синхронным переводом.
"Каждый парламентарий хочет услышать напрямую от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, так что это важная возможность для Палаты представителей", - заявила спикер Палаты общин Линдси Хойл.
Напомним, 7 марта президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили войну в Украине.
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