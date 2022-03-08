UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский сегодня обратится к Палате общин Великобритании

Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Отмечается, что это будет "историческая" речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украинский гарант выступит в прямом эфире. Выступление президента начнется в 19:00 по киевскому времени (в 12:00 по восточному времени). Британские парламентарии будут слушать его обращение с синхронным переводом.

"Каждый парламентарий хочет услышать напрямую от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, так что это важная возможность для Палаты представителей", - заявила спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Напомним, 7 марта президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины