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Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

По словам украинского президента, такой сценарий развития событий - самый страшный.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал Зеленский.

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