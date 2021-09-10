Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Ялтинской европейской стратегии".
По словам украинского президента, такой сценарий развития событий - самый страшный.
"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал Зеленский.