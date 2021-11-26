Зеленский считает правильным оставить Шевченко на посту главы НБУ

"На сегодня, я считаю, это правильно", - сказал он, отвечая на вопрос относительно того, останется ли Шевченко на посту.

Вместе с тем, Зеленский не смог ответить на вопрос о том, останется ли Шевченко еще по крайней мере на месяц. "Я не могу сказать, честно", - добавил он.

Комментируя личные встречи с топ-менеджерам, которые уволились из НБУ, Зеленский констатировал внутренний кризис в центробанке.

"Ситуация в НБУ осенью, летом была кризисная с точки зрения кадровой ситуации. Я успокоил эту ситуацию на сколько смог", - сказал он.

Президент напомнил, что он не имеет права вмешиваться в операционную работу НБУ, нарушать его независимость.

"Когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или по крайней мере потушить временно пожар. То что я сделал - я затушил временно проблему, вот и все. Мне нужен был только результат, это очень важная командная работа. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка, подписать с МВФ", - сказал он.

По его словам, сейчас украинские власти ожидают 2,2 млрд долларов от МВФ весной 2022 года.

"Что касается рисков, я считаю, сегодня та ситуация, как она есть у нас экономика, отопительный период, деньги, рынки, на сегодня оно должно быть в том формате, в каком есть. А потом разбираться, когда мы пройдем этот период", - сказал он и добавил.