Зеленский о санкциях против РФ: знаем всех, кто пытается их ослабить

Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным то качество, с которым некоторые на Западе до сих пор относятся к России. Киев знает, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли, что в любом случае придется вводить действительно принципиальные и сильные санкции, а не какое-либо частичное ограничение российского энергетического экспорта и российского мореплавания. Мы знаем всех, кто затягивает эти решения. Но уверены, что эти политики и эти страны изменят свое решение под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и свободы в Европе", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах ЕС одобрить запрет на импорт российского угля, но отстрочить на месяц вступление в силу эмбарго.

Отметим, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России.

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