ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский и Санду договорились ускорить строительство пограничного перехода через Днестр

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 21:02
Зеленский и Санду договорились ускорить строительство пограничного перехода через Днестр Фото: встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Молдовы Майей Санду в ходе визита в Грузию. Они договорились ускорить строительство пограничного перехода через Днестр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также лидеры двух стран обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества и определили ключевые направления экономического взаимодействия государств, а также сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран", - заявил Зеленский.

Президенты также уделили особое внимание проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы. Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

Зеленский проинформировал Санду по основным задачам и модальности работы Крымской платформы. Он также подтвердил свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите инициативы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Майя Санду
NEWS
Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня
Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше