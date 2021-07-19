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Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер

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Понеділок 19 липня 2021 21:02
Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер Фото: зустріч президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії. Вони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Також лідери двох країн обговорили першочергові кроки щодо активізації торговельно-економічного співробітництва та визначили ключові напрямки економічної взаємодії держав, а також співпрацю у сфері енергетики та реалізації спільних інфраструктурних проектів.

"Успішна реалізація подібних дво - і багатосторонніх проектів повинна стати важливим кроком у напрямку посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн", - заявив Зеленський.

Президенти також приділили особливу увагу проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови. Сторони погодилися з необхідністю прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері-будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

Зеленський поінформував Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи. Він також підтвердив своє запрошення молдавській колезі взяти участь в установчому саміті ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

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Володимир Зеленський Мая Санду
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