Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни

Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 заявив, що війна може закінчитись, якщо Росія відведе війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
На саміті Зеленський призвав світову спільноту "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.
"Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами", - заявив він.
Зазначимо, що протягом всього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їх списку Росію. Він подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".
Пізніше Володимир Зеленський опублікував в своєму Telegram розширений список умов закінчення війни:
Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну Росії.
Нагадаємо, країни G20 домовилися про підсумковий проєкт комюніке саміту, який містить засудження військових дій Росії в Україні і відкидає "епоху війни".
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