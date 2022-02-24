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Зеленский: руководство России одобрило шаг вперед

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России одобрило шаг российских войск вперед. Речь о российских войсках вдоль украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение к украинцам.

Зеленский в своем видеообращении также обратился к россиянам, и напомнил, что нас с ними разделяют более двух тысяч километров общей границы, вдоль которой стоят войска.

"Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, причиной российского вторжения может стать любая провокация.

"Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все", - сказал он.

Напомним, главари "ЛНР" и "ДНР" попросили Россию оказать им военную помощь.

После этого Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину