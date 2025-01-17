Зеленський розповів про зустріч з делегацією ООН, яка відвідала низку областей України

Президент України Володимир Зеленський у Києві 16 січня провів зустріч з делегацією Організації Об'єднаних Націй (ООН). Її очолювали заступник генерального секретаря з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Том Флетчер, та Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Глава Української держави під час бесіди висловив вдячність ООН "за вагому підтримку українців" та, зокрема, допомогу біженцям, які через російську агресію були змушені виїхати зі своєї Батьківщини.

Зеленський зазначив, що делегація ООН під час візиту в Україну відвідала південні райони країни, Дніпропетровську, Сумську та Харківську області (зокрема місто Куп'янськ).

"Це дуже важливо, і я дякую вам. Ви бачили людей там і розумієте, що таке війна та які її наслідки", - сказав український президент.

Він наголосив, що внаслідок війни РФ проти України була спричинена одна з найбільших гуманітарних криз сьогодення. Зеленський додав, що міжнародні організації мають примусити країну-агресора до встановлення справедливого й тривалого миру.

Також президент відзначив важливість Плану гуманітарних потреб та реагування ООН на 2025 рік, та Регіонального плану реагування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони, серед іншого, передбачають загальну консолідацію майже 3,3 мільярда доларів на підтримку українців цього року.

В Офісі президента додали, що Зеленський також обговорив з делегацією ООН можливість подальшого використання досвіду України з надання гуманітарної допомоги постраждалому населенню в інших країнах світу.

Президент розповів про нещодавно запущену українську гуманітарну ініціативу Food from Ukraine з постачання в Сирію продуктів першої потреби. Він також запросив ООН та її держави-члени долучитися до даної програми.

"Том Флетчер і Філіппо Гранді запевнили в тому, що продовжуватимуть підтримку українців, які постраждали внаслідок російської агресії", - передали в ОП.

Президент Володимир Зеленський і топ-чиновники України зустрілися у Києві з делегацією ООН (фото: president.gov.ua)