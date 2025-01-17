Зеленский рассказал о встрече с делегацией ООН, которая посетила ряд областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 16 января провел встречу с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН). Ее возглавляли заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер, и Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Глава Украинского государства во время беседы выразил благодарность ООН "за весомую поддержку украинцев" и, в частности, помощь беженцам, которые из-за российской агрессии были вынуждены выехать со своей Родины.

Зеленский отметил, что делегация ООН во время визита в Украину посетила южные районы страны, Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области (в частности город Купянск).

"Это очень важно, и я благодарю вас. Вы видели людей там и понимаете, что такое война и каковы ее последствия", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что в результате войны РФ против Украины был вызван один из крупнейших гуманитарных кризисов современности. Зеленский добавил, что международные организации должны принудить страну-агрессора к установлению справедливого и длительного мира.

Также президент отметил важность Плана гуманитарных потребностей и реагирования ООН на 2025 год, и Регионального плана реагирования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они, среди прочего, предусматривают общую консолидацию почти 3,3 миллиарда долларов на поддержку украинцев в этом году.

В Офисе президента добавили, что Зеленский также обсудил с делегацией ООН возможность дальнейшего использования опыта Украины по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему населению в других странах мира.

Президент рассказал о недавно запущенной украинской гуманитарной инициативе Food from Ukraine по поставке в Сирию продуктов первой необходимости. Он также пригласил ООН и ее государства-члены присоединиться к данной программе.

"Том Флетчер и Филиппо Гранди заверили в том, что будут продолжать поддержку украинцев, пострадавших в результате российской агрессии", - передали в ОП.

Президент Владимир Зеленский и топ-чиновники Украины встретились в Киеве с делегацией ООН (фото: president.gov.ua)