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Зеленський розповів про закриту розмову з військовим керівництвом Британії

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 10 серпня, провів закриту розмову з представниками військового керівництва Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Мав сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії - закриту розмову. Але результативну розмову", - розповів Зеленський.

Він також повідомив, що Україна готує більше оборонних пакетів для воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема це стосується систем ППО.

Системи ППО в Україні

Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Вчора, 9 серпня Німеччина відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.

Президент заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський