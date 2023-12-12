Зеленський розповів про відверту зустріч у Сенаті США

"Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію", - розповів глава держави.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі розповів американським сенаторам про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, про важливість збереження життєво необхідної підтримки з боку Штатів.

"Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський у Сенаті США провів зустріч із сенаторами 12 грудня (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Візит Зеленського в США

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він уже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Сьогодні, 12 грудня, президент відвідав Конгрес США. Там він уже провів зустріч з сенаторами. Також у нього запланована зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Зазначимо, що візит відбувається на тлі розбіжностей у Конгресі щодо пакета, до якого входить нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів. Республіканці вимагають від Білого дому, щоб той врахував їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Більш детально про візит Зеленського у Штати - у матеріалі РБК-Україна.