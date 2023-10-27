Зеленський розповів Сунаку про оборону Авдіївки: ворог втратив щонайменше бригаду

Російські окупанти у спробах штурму Авдіївки Донецької області зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Українські захисники, відбиваючи атаки, "мінусували" щонайменше одну ворожу бригаду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України .

Глава держави під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком докладно обговорив ситуацію на фронті в Україні.

Зокрема, сторони торкнулися ситуації зі спробами військ РФ захопити Авдіївку.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат", - наголосив Зеленський.

Також президент уточнив, що у цих спробах російські інтервенти "втратили щонайменше бригаду".

Довідка. Зазначимо, що бригада як тактичне військове з'єднання зазвичай складається від трьох до шести батальйонів з додавання підрозділів підтримки, і умовно її можна назвати збільшеним або посиленим полком.

Бригада може налічувати від 1000 до 8000 особового складу, хоча частіше - від 1 тисячі до 5 тисяч військових приблизно.

Що ще обговорив Зеленський з Сунаком

Сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

ракетами та засобами для боротьби з дронами. Зеленський розповів про ситуацію в Чорному морі та про дії РФ, що "створюють небезпеку для цивільного судноплавства". Разом з тим, за словами українського президента, попри всі загрози "зерновий коридор" продовжить функціонувати . У цьому контексті співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

. У цьому контексті співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден. Зеленський та Сунак скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

і збереження міжнародної підтримки України. Український президент висловив подяку Ріші Сунаку за всю допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів .

. Також вони поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході.

Наступ окупантів на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни близько двох тижнів тому суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.

Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що з початку наступу окупантів на Авдіївку втрати армії РФ на сході перевищили 5 тисяч убитими та пораненими. Також загарбники втратили близько 400 одиниць бронетехніки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.