Зеленський розповів про "секретну" далекобійну зброю у ЗСУ: знищили за день 26 вертольотів

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що за допомогою такої зброї Україна захищалася. Це була частина оборони нашої країни, оскільки ЗСУ знищили тих, "хто атакував і повністю контролював небо".

Знищення російських Су-34

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські захисники змогли збити за день три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося в Херсонській області.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі літаки - одні з найновіших на озброєнні РФ. За допомогою Су-34 ворог завдає по Україні ударів авіаційними бомбами та ракетами.

При цьому за кілька днів наші військові за добу збили ще один Су-34 та винищувач-бомбардувальник Су-30.

У російських Telegram-каналах скаржилися, що для знищення ЗСУ нібито застосували зенітний ракетний комплекс Patriot. При цьому Україна не розкривала, яке озброєння використовували, щоб збити ворожі літаки.