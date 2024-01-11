Зеленський розповів про "секретну" далекобійну зброю у ЗСУ: знищили за день 26 вертольотів

Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, про яку поки що не можна говорити. За її допомогою за добу знищили 26 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - розповів Зеленський.
Він уточнив, що за допомогою такої зброї Україна захищалася. Це була частина оборони нашої країни, оскільки ЗСУ знищили тих, "хто атакував і повністю контролював небо".
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські захисники змогли збити за день три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося в Херсонській області.
За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі літаки - одні з найновіших на озброєнні РФ. За допомогою Су-34 ворог завдає по Україні ударів авіаційними бомбами та ракетами.
При цьому за кілька днів наші військові за добу збили ще один Су-34 та винищувач-бомбардувальник Су-30.
У російських Telegram-каналах скаржилися, що для знищення ЗСУ нібито застосували зенітний ракетний комплекс Patriot. При цьому Україна не розкривала, яке озброєння використовували, щоб збити ворожі літаки.
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