Зеленський розповів про пережиті замахи на своє життя

Як зазначив Зеленський, перший випадок спроби групи диверсантів противника його ліквідації був дуже цікавим, а до інших замахів президент вже зміг адаптуватися.

"Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як COVID. А потім це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - пояснив він.

Спроби ліквідації Зеленського

У публікації зазначається, що спеціальні загони російських військових десантувалися у Києві з метою ліквідації Зеленського у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року.

Тоді охорона президента загородила його Офіс імпровізованими барикадами, а також використовували шматки фанери. Найближчим помічникам глави держави передали бронежилети та зброю. Коли чиновники зі США та Великої Британії запропонували Зеленському вивезти його з української столиці, Зеленський відреагував на таку ініціативу фразою "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Також у матеріалі йдеться, що під час відбиття спроб російських загарбників прорватися у Київ, Зеленський вийшов за межі території Офісу, щоб записати відео та показати, що керівництво країни залишається у столиці.

Наразі президент зазначає, що РФ все ще "дуже хоче" повалити його з влади.

Мінімум десяток замахів

За словами одного з помічників Зеленського, протягом перших кількох тижнів широкомасштабної війни на нього було скоєно щонайменше десять замахів.

Як пише The Sun, у серпні 2023 року українські спецслужби розповіли і про запобігання змові противників з метою ліквідації Зеленського - тоді окупанти мали намір завдати по Миколаєву авіаудару під час поїздки президента до цього міста.