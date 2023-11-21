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Зеленський розповів про пережиті замахи на своє життя

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ спецслужби попередили щонайменше 5-6 замахів на його життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави британській газеті The Sun.

Як зазначив Зеленський, перший випадок спроби групи диверсантів противника його ліквідації був дуже цікавим, а до інших замахів президент вже зміг адаптуватися.

"Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як COVID. А потім це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - пояснив він.

Спроби ліквідації Зеленського

У публікації зазначається, що спеціальні загони російських військових десантувалися у Києві з метою ліквідації Зеленського у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року.

Тоді охорона президента загородила його Офіс імпровізованими барикадами, а також використовували шматки фанери. Найближчим помічникам глави держави передали бронежилети та зброю. Коли чиновники зі США та Великої Британії запропонували Зеленському вивезти його з української столиці, Зеленський відреагував на таку ініціативу фразою "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Також у матеріалі йдеться, що під час відбиття спроб російських загарбників прорватися у Київ, Зеленський вийшов за межі території Офісу, щоб записати відео та показати, що керівництво країни залишається у столиці.

Наразі президент зазначає, що РФ все ще "дуже хоче" повалити його з влади.

Мінімум десяток замахів

За словами одного з помічників Зеленського, протягом перших кількох тижнів широкомасштабної війни на нього було скоєно щонайменше десять замахів.

Як пише The Sun, у серпні 2023 року українські спецслужби розповіли і про запобігання змові противників з метою ліквідації Зеленського - тоді окупанти мали намір завдати по Миколаєву авіаудару під час поїздки президента до цього міста.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов також розповідав про кілька спроб РФ убити Зеленського наприкінці лютого та на початку березня минулого року.

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Володимир Зеленський