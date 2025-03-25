Зеленський розповів, яку роль США можуть відіграти у відправці контингенту в Україну

США можуть зіграти певну роль у відправці європейського військового контингенту в Україну. Від Вашингтона очікують, що він стане "опорою" для такої ініціативи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

За словами глави держави, Україна і Європа мають бачення того, який вигляд повинна мати відправка військового контингенту. Але є різні думки в питанні кількості та присутності особового складу. Україна планує обговорити цей момент з Європою.

"Ми ці розбіжності будемо обговорювати. Це залежить від бажання, від бачення тієї чи іншої країни і від фінансування", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що між Європою і США існує "союз" щодо гарантій безпеки, частиною яких може стати відправка контингенту.

"Ми не знаємо поки що ролі США і якою вона може бути, але варіанти цієї ролі є. Усі хотіли б, щоб це була backstop of America (опора від Америки або підтримка від Америки - ред.)", - уточнив глава держави.