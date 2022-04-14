Зеленский: либо Россия будет искать мир, либо же она навсегда покинет международную арену

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лихорадочная активность оккупантов свидетельствует об их неуверенности. О том, что, даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Боевые сведения сегодня существенно не отличаются от предыдущих. Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях. Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, заводят новые колонны техники, ищут резервы", - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил всех наших защитников, которые удерживают позиции и приучают российских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – раньше или позже.