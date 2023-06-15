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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: Росія програє війну, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія програє війну проти України у разі, якщо наші захисники досягнуть успіху в контрнаступі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти цю кампанію в Україні (контрнаступ українських захисників - ред.), я сказав би, фактично означає програти війну", - зазначив глава держави.

Він також уточнив, що зараз новини з передовою "загалом позитивні", але це дається дуже важко.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, на початку червня російські пропагандисти почали активно розповсюджувати інформацію про те, що контрнаступ українських військових уже розпочався. Ці вкиди спростували офіційні особи нашої країни.

При цьому активні дії наших військових на кількох напрямках підтвердило військове командування та Міністерство оборони. У понеділок, 12 червня, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за тиждень захисникам удалося звільнити від ворога сім населених пунктів.

Просування наших військових фіксують щодня останній тиждень. Наприклад, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв про успіхи під Вугледаром.

Більш детально про наступальні дії українських військових станом на сьогодні, 15 червня, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ