Зеленський: Росія дронами атакувала будівлю СБУ в Сумах

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується", - сказав президент.

За його словами, сьогодні Росія завдала чергового терористичного удару по місту Суми. Для цього окупанти використали іранські дрони, атакували житлові будинки, а також будівлю Служби безпеки України у місті Суми.

"Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття!", - додав президент.

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти".

Спочатку було відомо про одну жертву та 15 постраждалих. Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки іранських безпілотників "Шахед" загинули дві людини. При цьому ще 19 отримали поранення.

Через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Окупанти часто застосовують для своїх ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх країні постачає Іран.