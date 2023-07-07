ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський різко пройшовся по прихильникам Росії на Заході

Новость на русском →
П'ятниця 07 липня 2023 16:56
Зеленський різко пройшовся по прихильникам Росії на Заході Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Підтримка дій російських окупантів зараз рівнозначна протерористичній позиції, оскільки солдати країни-агресора продовжують вбивати мирних українців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Він зазначив, що зараз підтримка України - це проєвропейська позиція.

При цьому, за словами Зеленського, проросійські погляди зрозумілі, оскільки окупанти - агресори, які прийшли на нашу землю вбивати і катувати людей.

"Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка?" - додав президент.

Він зазначив, що перевірка може обернутися загибеллю тисяч людей унаслідок підриву ГЕС чи масовими відключеннями світла внаслідок окупації АЕС, як це відбувалося в Україні.

"Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні - це протерористична позиція. І це неправильно... Невже комусь подобається ця російська рулетка?" - додав глава держави.

Підтримка Росії на Заході

Нагадаємо, незважаючи на злочини та теракти російських окупантів в Україні, частина країн та політиків Заходу все ще продовжує співпрацювати з Росією.

Одним з прикладів є Угорщина, яка не хоче обривати свої зв'язки з країною-агресором. Вона активно веде з РФ торгівлю, а влада країни часто блокує антиросійські санкції та допомогу Україні.

Також часто праворадикальні чи ліворадикальні політики країн Європи є прихильниками диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Раніше видання The Economist склало список "корисних ідіотів" Росії в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі