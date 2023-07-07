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Зеленский резко прошелся по поклонникам России на Западе

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 16:56
Зеленский резко прошелся по поклонникам России на Западе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Поддержка действий российских оккупантов сейчас равносильна протеррористической позиции, поскольку солдаты страны-агрессора продолжают убивать мирных украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он отметил, что сейчас поддержка Украины - это проевропейская позиция.

При этом, по словам Зеленского, пророссийские взгляды являются понятными, поскольки оккупанты - агрессоры, которые пришли на нашу землю убивать и пытать людей.

"Каждый человек имеет выбор, но, если кто-то хочет проверить, хочет увидеть Россию на границах своего государства, на границах вашего государства, то сколько стоит такая проверка?" - добавил президент.

Он отметил, что проверка может обернуться гибелью тысяч человек в результате подрыва ГЭС или массовыми отключениями света в результате оккупации АЭС, как это происходило в Украине.

"Кто эти люди, которые могут иметь такую позицию? Что такое российская позиция? Сегодня - это протеррористическая позиция. И это неправильно... Неужели кому-то нравится эта русская рулетка?" - добавил глава государства.

Поддержка России на Западе

Напомним, несмотря на преступления и теракты российских оккупантов в Украине, часть стран и политиков Запада все еще продолжает сотрудничать с Россией.

Одним из примеров является Венгрия, которая не хочет обрывать свои связи со страной-агрессором. Она активно ведет с РФ торговлю, а власти страны часто блокируют антироссийские санкции и помощь Украине.

Также часто праворадикальные или леворадикальные политики стран Европы являются сторонниками диктатора Владимира Путина и его войны против Украины.

Ранее издание The Economist составило список "полезных идиотов" России в Европе.

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