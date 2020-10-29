ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о реакции ЕС на решение КСУ: мы уже получили сигналы

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила реакцию партнеров Европейского союза на решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.

Самые читаемые новости

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Отмена контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовная ответственность за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получили сигналы", - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.

Кроме того, послы G7 осудили решение КСУ и заявили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Добавим, что 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийЕвросоюзКонституционный суд Украины