UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал о тактике России по оправданию военных преступлений

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким образом российские пропагандисты пытаются оправдывать преступления своих военных. По его словам, для этого не стыдятся использовать искажение фактов, обман и другие методы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Уверен, вы знаете о новой старой тактике российских пропагандистов, пытающихся постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новая старая? Всё просто. Такую же тактику они уже использовали, когда оккупанты сбили малайзийский Boeing над Донбассом, они обвиняли Украину", - напомнил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что и в 2014 году, и сегодня пропагандисты лгут, искажают факты, придумывают разные объяснения, доходя даже до версий о том, что трупы подбрасывают для создания картинки.

"Но они не смогут обмануть весь мир. Придет время, и все россияне узнают, кто из их граждан убивал, а кто приказывал, кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим и сделаем их всемирно известными", - подчеркнул Зеленский.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский