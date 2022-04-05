Зеленский рассказал о тактике России по оправданию военных преступлений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким образом российские пропагандисты пытаются оправдывать преступления своих военных. По его словам, для этого не стыдятся использовать искажение фактов, обман и другие методы.

"Уверен, вы знаете о новой старой тактике российских пропагандистов, пытающихся постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новая старая? Всё просто. Такую же тактику они уже использовали, когда оккупанты сбили малайзийский Boeing над Донбассом, они обвиняли Украину", - напомнил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что и в 2014 году, и сегодня пропагандисты лгут, искажают факты, придумывают разные объяснения, доходя даже до версий о том, что трупы подбрасывают для создания картинки.

"Но они не смогут обмануть весь мир. Придет время, и все россияне узнают, кто из их граждан убивал, а кто приказывал, кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим и сделаем их всемирно известными", - подчеркнул Зеленский.