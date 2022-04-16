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Зеленский рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону и тарифах на свет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с чиновниками обсудил завершение нынешнего отопительного сезона и подготовку к следующему, а также энергетические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона. Сезон проведен успешно несмотря ни на что. Несмотря на все "вангования", тарифы не выросли. Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Украине продлено минимум на полгода действие тарифа на электричество в размере 1,44 грн за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт.

"Это 80 процентов наших граждан", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны. Также Фонд поддержит страны, которые приняли украинских беженцев.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныОтопительный сезон