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Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный суд

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 22:13
Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный суд Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По словам президента Украины Владимира Зеленского вскоре состоится перезагрузка Конституционного суда. В ближайшие недели будет восстановлен состав судей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью каналу "ICTV".

После восстановления состава судей - состоится голосование касаемо закона о Конституционном суде Украины.

"По поводу Конституционного суда. Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, перезапущенный Конституционный суд будет работать, "в первую очередь, на государство".

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Владимир Зеленский Конституционный суд Украины
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