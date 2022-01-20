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Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с РФ

Автор: Иванна Шовкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с Россией. По его словам, это деэскалация и гарантии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на URC2022 "Реформы для инвестиций в Украину".

Зеленский заверил, что для безопасности Европы важна территориальная целостность Украины. По его словам, всеобъемлющая безопасность стран ЕС невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе", - заявил глава государства.

Напомним, в Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация