Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с Россией. По его словам, это деэскалация и гарантии мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на URC2022 "Реформы для инвестиций в Украину".
Зеленский заверил, что для безопасности Европы важна территориальная целостность Украины. По его словам, всеобъемлющая безопасность стран ЕС невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе", - заявил глава государства.
Напомним, в Кремле допустили возможность нового разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Россия считает такие переговоры полезными для обеих стран.