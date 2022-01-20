Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от переговоров с Россией. По его словам, это деэскалация и гарантии мира.

Зеленский заверил, что для безопасности Европы важна территориальная целостность Украины. По его словам, всеобъемлющая безопасность стран ЕС невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе", - заявил глава государства.