Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії: Навчимо світ сміливості

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не тільки продемонстрували світу свою сміливість і відвагу під час війни з російськими окупантами, а й готові ділитися своєю хоробрістю зі світовою спільнотою.

"Якби у світі не було 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки не було для міжнародної безпеки, жодної небезпеки для народів не було. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що громадяни України вчитимуть світ бути "не просто трохи, а на повну сміливими", якими є самі.

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