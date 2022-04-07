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Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії: Навчимо світ сміливості

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Четвер 07 квітня 2022 23:34
Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії: Навчимо світ сміливості Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не тільки продемонстрували світу свою сміливість і відвагу під час війни з російськими окупантами, а й готові ділитися своєю хоробрістю зі світовою спільнотою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.

"Якби у світі не було 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки не було для міжнародної безпеки, жодної небезпеки для народів не було. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що громадяни України вчитимуть світ бути "не просто трохи, а на повну сміливими", якими є самі.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням

Раніше ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".

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