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Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Также правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья. Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами.

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

"Также говорил сегодня с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления нашего государства после войны", - отметил Зеленский.

В ходе беседы были затронуты конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Прогресс в отношениях Украины с фондом видится ощутимым.

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Владимир Зеленский