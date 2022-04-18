Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам

Также правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья. Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами.

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

"Также говорил сегодня с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления нашего государства после войны", - отметил Зеленский.

В ходе беседы были затронуты конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Прогресс в отношениях Украины с фондом видится ощутимым.