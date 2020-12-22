Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Инфраструктура Украины находилась в столь плохом состоянии, что за нее бывало стыдно. Поэтому национальная программа "Большая стройка", ремонт и создание новых дорог должны продолжаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

"Инфраструктуры, я считаю, в стране не было. Точнее, она была, но за ее было очень стыдно, дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге, я буду говорить об инвестициях, о концессии и так далее. А чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать", - пояснил Зеленский.

Он сравнил инфраструктуру с витриной и отверг обвинения вроде "почему во время пандемии уделяют много времени инфраструктуре".

"Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее", - прокомментировал президент.

Особенно ярко необходимость хороших дорог проявилась во время массовых пожаров в Луганской области летом этого года. Ранее бывали случаи, когда в такие места было почти невозможно добраться.

"А теперь не за сутки можно доехать, появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что в 2020 году было сделано 4 000 км дорог, что превышает общее количество километров дорог, сданных за предыдущие 10 лет.

"За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы", - добавил Зеленский.

По его словам, сейчас в рамках инфраструктурной программы делается много важных вещей, таких как строительство мостов и обустройства территорий, связанных с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - перечисляет Зеленский.

По его мнению, это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле.

Напомним ранее сообщалось, что "Укравтодор" отремонтировал и построил за год 4 000 км дорог во всех регионах страны, а за следующий год планирует сделать 6 800 км и начать ряд инфраструктурных мегапроектов.