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Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширяются санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы. Также изменены пакеты санкций против пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, уточнены санкции против Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Также внесены изменения в санкции против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

Кроме того, были изменены пакеты санкций против заместителя так называемого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы еще в августе 2021 года.

Отметим, Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене. Гужва был в розыске до лета 2019 года по статье "вымогательство", он находится в Австрии.

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Владимир ЗеленскийИгорь ГужваАнатолий Шарий