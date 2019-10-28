Зеленский рассчитывает на более высокий рост экономики за счет инвестиций

Фото: Владимир Зеленский на встрече с представителями ЕИБ (president.gov.ua)

Глава государства надеется, что рост экономики Украины в следующем году составит больше, чем 3,7%

Президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком выразил надежду, что Украина превзойдет запланированные показатели экономического роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский пригласил ЕИБ приобщиться к реализации инфраструктурных проектов.

"Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы хотим более быстрого роста", - заявил он.

По словам Зеленского, один из главных приоритетов для развития экономики - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры.

"Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных, в частности, на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении ОП.

Он также отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине составляет 5,9 млрд евро, но есть потенциал к его увеличению.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует, что рост экономики Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год. Рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

Также отметим, что Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0%.