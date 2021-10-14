UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский распорядился выплатить денежное обеспечение и премии военным

Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным Вооруженных сил и премии по случаю Дня защитников и защитниц Украины. И подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что указом президента Кабинету министров поручено срочно принять меры по выплате денежного обеспечения военным и единоразовой премии.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, направленный на улучшение системы денежного довольствия военных.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Напомним, в сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДень защитника Украины