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Зеленский распорядился выплатить денежное обеспечение и премии военным

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Киев, Четверг 14 октября 2021 11:26
Зеленский распорядился выплатить денежное обеспечение и премии военным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным Вооруженных сил и премии по случаю Дня защитников и защитниц Украины. И подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что указом президента Кабинету министров поручено срочно принять меры по выплате денежного обеспечения военным и единоразовой премии.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, направленный на улучшение системы денежного довольствия военных.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Напомним, в сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону.

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