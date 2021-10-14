Зеленский распорядился выплатить денежное обеспечение и премии военным

Президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным Вооруженных сил и премии по случаю Дня защитников и защитниц Украины. И подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что указом президента Кабинету министров поручено срочно принять меры по выплате денежного обеспечения военным и единоразовой премии.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, направленный на улучшение системы денежного довольствия военных.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и КГГА должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.