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Зеленський розпорядився виплатити грошове забезпечення і премії військовим

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 11:26
Зеленський розпорядився виплатити грошове забезпечення і премії військовим Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил і премії з нагоди Дня захисників і захисниць України. І підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що указом президента Кабінету міністрів доручено терміново вжити заходів щодо виплати грошового забезпечення військовим та одноразової премії.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної ради України законопроект, спрямований на поліпшення системи грошового забезпечення військових.

Крім того, уряд спільно з обласними адміністраціями та КМДА повинні забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Нагадаємо, у вересні Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення бюджету на оборону.

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