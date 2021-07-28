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Зеленский раскритиковал крестный ход: не видел коммуникации, должны были идти в масках

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Киев, Среда 28 июля 2021 11:55
Зеленский раскритиковал крестный ход: не видел коммуникации, должны были идти в масках Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал вчерашний крестный ход в Киеве ко Дню крещения Руси. В частности, за то, что тысячи паломников были без защитных масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Вчера у нас был крестный ход, 55 000 человек. Я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации. Боятся коммуницировать, не хотят людям сказать прямо - будьте осторожны, 55 000 приехали в Киев, большинство - пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что паломников свозили автобусами организованно.

"А то, что в Лавре и возле Лавры люди ночевали, какое большое количество пожилых людей. Если организуется такой крестный ход… то надо было организовать, где люди ночь проводят, чтобы люди были в масках. У них даже не было питьевой воды, полиция раздавала", - добавил президент.

Напомним, вчерашний крестный ход в Киеве прошел без нарушений общественного порядка.

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Владимир Зеленский Крещение Руси Крестный ход
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