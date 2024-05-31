Зеленский: Путин - не безумный, а опасный, он не остановится

Российский диктатор Владимир Путин - опасен. Он не остановится в Украине в случае победы России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

Глава государства отметил, что в случае победы России в Украине Путин хотел бы еще больше изменить границы Европы. Зеленский заявил, что в таком случае была бы Третья мировая война.

"Я не считаю Путина безумным. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.

Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.