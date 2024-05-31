Зеленский: Путин - не безумный, а опасный, он не остановится
Российский диктатор Владимир Путин - опасен. Он не остановится в Украине в случае победы России в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian.
Глава государства отметил, что в случае победы России в Украине Путин хотел бы еще больше изменить границы Европы. Зеленский заявил, что в таком случае была бы Третья мировая война.
"Я не считаю Путина безумным. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", - отметил президент.
Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.
Вероятность войны РФ с НАТО
Стоит отметить, что украинские власти не впервые предупреждают, что есть вероятность нападения России на другие государства. Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что следующими целями Москвы могут стать балтийские страны и Польша.
Некоторые из партнеров Украины считают, что война России с НАТО маловероятно, по крайней мере, в ближайшем будущем.
Но есть и те, кто не исключает такой возможности. К примеру, разведка Эстонии считает, что Россия уже готовится к следующей войне. По мнению разведчиков, конфликт РФ с НАТО может произойти в течение следующих десяти лет. В Эстонии подчеркивают, что доказательством подготовки Москвы является переход ее экономики на так называемые "военные рельсы".
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